На референдумі у Нідерландах спостерігається низька явка - він може бути визнаний недійсним

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на оцінки експертів.

Знизити показник може, зокрема, і рясний дощ.

Соціолог Моріс де Хонд на основі даних щодо явки у великих містах станом на 13:00 за місцевим часом (14:00 за київським часом) прогнозує явку між 25 і 30 відсотками. У столиці країни Амстердамі на 13:00 за офіційними даними проголосували лише 6,5 відсотка виборців. У Роттердамі станом на 16:00 проголосували 13,8 відсотка, у Гаазі станом на 14:00 - 12,4 відсотка.

При цьому для того, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, необхідна явка щонайменше 30 відсотків громадян, які мають право голосу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Нідерландах проходить консультативний референдумщодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Його остаточні результати будуть оголошені 12 квітня.

Парламент Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію з Україною, а референдум з цього питання скликаний після громадської ініціативи. Проведення референдуму призупинило процес самої ратифікації.