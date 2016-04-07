Глава МЗС Латвії: результат референдуму в Нідерландах не повинен впливати на підтримку України

Про це глава латвійського зовнішньополітичного відомства написав у своєму Twitter.

"Нідерландський референдум щодо угоди про асоціацію ЄС і України не повинен впливати на нашу підтримку України, свідчить про необхідність вирішення ключових проблем ЄС", - написав Рінкевич.

The Dutch referendum on EU-UKRAINE Association agreement should not affect our support to #Ukraine, shows the need to address key EU challenges — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 7, 2016

Як повідомляв УНІАН, за даними попереднього підрахунку результатів референдуму в Нідерландах явка склала 32,2%, при цьому проти асоціації України і ЄС проголосували 61,1% голандців.

Таким чином, якщо попередні дані збігатимуться з остаточними результатами, які стануть відомі 12 квітня, референдум можна буде вважати таким, що відбувся з негативним результатом для України.