Глава МЗС Латвії: результат референдуму в Нідерландах не повинен впливати на підтримку України

10:27, 07 квітня 2016
Політика
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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич завив, що результат референдуму в Нідерландах щодо угоди про асоціацію України з Європейським Союзом не повинен впливати на підтримку української держави з боку країн ЄС.

REUTERS

Про це глава латвійського зовнішньополітичного відомства написав у своєму Twitter.

"Нідерландський референдум щодо угоди про асоціацію ЄС і України не повинен впливати на нашу підтримку України, свідчить про необхідність вирішення ключових проблем ЄС", - написав Рінкевич.

Як повідомляв УНІАН, за даними попереднього підрахунку результатів референдуму в Нідерландах явка склала 32,2%, при цьому проти асоціації України і ЄС проголосували 61,1% голандців.

Таким чином, якщо попередні дані збігатимуться з остаточними результатами, які стануть відомі 12 квітня, референдум можна буде вважати таким, що відбувся з негативним результатом для України.

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