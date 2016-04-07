Процес екстрадиції Савченко в Україну ще не запущений – Петренко
На даний момент переговори про повернення в Україну українською льотчиці, народного депутата Надії Савченко, незаконно засудженої в Росії до 22 років колонії, відбуваються лише на дипломатичному і політичному рівнях, тоді як юридичний процес її екстрадицію поки не запущений.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
"Юридичні процедури, які може застосовувати Міністерство юстиції - це виключно екстрадиція. Вона визначена конвенцією... На сьогоднішній день цей процес не запущений. Триває процес політичних переговорів", - додав Петренко.
При цьому він підкреслив, що на даний момент Україна робить спроби домовитися про повернення Савченко на політичному рівні, і такі переговори проходять у закритому режимі.
"Зараз відбуваються переговори (з російською стороною – ред.) на дипломатичному і політичному рівнях. Юридичні процедури наразі не застосовуються, для цього потрібні відповідні рішення як родичів, так і адвокатів Савченко. Переговори проходять у закритому режимі. Як тільки буде якась публічна інформація, ми її надамо", - сказав міністр.
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У свою чергу сестра Савченко Віра в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила, що Російська Федерація наполягає на юридичному вирішенні питання щодо обміну української льотчиці.
"Мамі повідомили, що є, як мінімум, два шляхи і один з них – юридичний. Це визнати провину, визнати вирок російського суду, написати заяву, за конвенцією пройти етапування і відбувати покарання", - зазначила вона.
Проте, впевнена Віра Савченко, якщо піти цим шляхом, її сестру не звільнять. Будуть якісь інші юридичні процедури", - каже вона.
Водночас, за словами Віри Савченко, щодо політичного вирішення питання - просування немає, ведуться переговори.
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Як повідомляв УНІАН, вчора один з адвокатів Савченко Ілля Новіков повідомив, що його підзахисна може повернутися в Україну за кілька тижнів.
Вирок Савченко, яку в Росії незаконно визнали у вбивстві двох російських журналістів, набув чинності 5 квітня. З цього дня у української влади з'явилася юридична можливість подавати запит до російської влади на екстрадицію Савченко в Україну.
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