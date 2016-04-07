МЗС РФ: В діях на кордоні з Придністров'ям Україна переходить розумні межі

Про це заявив в ході відеомосту в МІА "Росія сьогодні" посол з особливих доручень МЗС РФ Сергій Губарєв.

"Те, що останнім часом відбувається на придністровській ділянці молдавсько-українського кордону, не може не викликати занепокоєння. Наші українські колеги іноді в своїх діях переходять розумні межі", — сказав він.

Читайте такожВ БПП вважають, що військовий контингент РФ у Придністров'ї треба замінити на "аналог місії у Косові"

Губарєв уточнив, що, наприклад, не так давно з території Придністров'я на територію України не пускали чоловіків у віці від 15 до 65 років "як, мабуть, потенційних терористів, диверсантів чи когось там ще".

Раніше виконуючий обов'язки глави МЗС самопроголошеної республіки Віталій Ігнатьєв закликав не допустити в Придністров'ї гуманітарної катастрофи.

За його словами, проти ПМР спрямовано "блокадно-обмежувальні дії": комплексна економічна блокада, транспортна і вантажна, а також політична ідея про встановлення на кордоні з Придністров'ям з боку України спільних молдавсько-українських митно-прикордонних постів.

Читайте такожВ БПП заявляють, що лише ліквідація ПМР усуне військову загрозу для України