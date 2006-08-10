Розпочнеться XVII Великий Збір українських націоналістів

11-00 Відбудеться XVII Великий Збір Українських Націоналістів. У роботі візьмуть участь делегати з усіх областей України, Києва та Севастополя. Крім того, учасниками Збору будуть представники українських організацій Росії, Канади, США, Німеччини, Франції та інших країн, де проживають українці. У рамках проведення Збору відбудуться також з’їзди асоційованих членів ОУН – Всеукраїнського жіночого товариства ім. Олени Теліги та молодіжної організації “Зарево” (Будинок вчителя, вул.. Володимирська, 57). Початок реєстрації о 9-00. Потрібна акредитація. Телефони: 280-03-25; 280-16-75; 280-55-32.