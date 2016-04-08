Протестувальники під АП вимагають зустрічі з Порошенком, звільнення корупціонерів та сепаратистів з посад

Як передає кореспондент УНІАН, одним із організаторів мітингу на вулиці Банковій є Автомайдан.

За словами активістів, вони прийшли до АП, щоб особисто зустрітись з президентом України Петро Порошенком, аби передати йому звернення з вимогою звільнення керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, керівників Національної поліції у Чернівцях та Вінниці, представників «старої системи» із органів прокуратури в Одесі, Харкові, Житомирі, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Активісти стверджують, що реформи в Україні не проводяться, бо корупціонери знову обіймають керівні посади.

Учасники акції заявляють, що, зокрема, керівник Нацполіції у Вінниці працював в окупованому Криму та ходив на військові паради окупантів. Також, за їх словами, керівник Нацполіції у Чернівцях співпрацював з терористами та брав участь у сепаратистських референдумах.

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На вулиці Банковій досі відчувається запах горілих шин.

Як сказав журналістам один із лідерів Автомайдану Олексій Гриценко, "люди хотіли зустрічі з президентом, передати факти, і щоб він втрутився у цю ситуацію, але цього не відбулося, тому люди почали палити шини".

За його словами, ситуація стала більш напруженою, "коли просто підпалили шини, один із співробітників поліції... схопив гарячі шини і почав кидати під машини, я не знаю, чому, бо багато місця було вільного".

При цьому він заявив, що учасники мітингу в першу чергу вимагають звільнення з державних посад людей, у яких є конфлікт інтересів.

"Через те, що їх родини чи діти перебувають на окупованих територіях, а також стосовно людей на посадах, для прикладу в міліції, які пов'язані з сепаратизмом", - заявив Гриценко.

За його даними, у Малікова донька перебуває у Севастополі, тому на нього може здійснюватися вплив. "Така людина не може посідати відповідальну посаду у Службі безпеки", - сказав один із лідерів Автомайдану.

Наразі біля Адміністрації президента співробітники державної служби охорони МВС та Національної гвардії вишикувалися у два кордони захисту. В першому ряду правоохоронці стоять у шоломах.

Навпроти них декілька автівок з прапорами Автомайдану. На одній із машин встановлена аудіосистема, з якої грає музика.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацполіції, активісти біля АП сьогодні приблизно о 13-й годині почали палити автомобільні шини, при цьому заважали їх загасити.

На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Після проведення дослідчої перевірки цій події буде надана правова оцінка.

За даними поліції, правоохоронці та військовослужбовці продовжують нести службу із забезпечення правопорядку біля АП.