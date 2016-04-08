Гройсман - прем'єр, Луценко - генпрокурор: ЗМІ повідомили про нову домовленість Ради та АП

У рамках переговорного процесу щодо формування нової коаліції і майбутнього уряду АП та керівництвом Ради, за участю обраних депутатів фракцій НФ і БПП, розроблені проекти документів, ухвалення яких покликане формально вирішити теперішню кризу влади, передає ZN.UA.

По-перше, розроблено проект змін до закону "Про прокуратуру", що дозволяє очолити її політику, який не має юридичної освіти та відповідного стажу. "Зміни закону під Юрія Луценка можуть стати в нагоді і Павлу Жебрівському. Але навряд чи", - повідомило джерело видання.

"Луценко наполягав на більш широкому переліку змін до закону "Про прокуратуру", проте всі вважали, що це може зайняти не менше місяця, і вирішили обмежитися мінімумом змін", - додав співрозмовник ZN.UA.

По-друге, готується постанова про відставку Володимира Гройсмана з посади голови Верховної Ради та одночасне обрання на посаду спікера чинного першого віце-спікера Андрія Парубія, обраного в парламент за списком НФ.

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Третій документ – також постанова – складається з трьох пунктів:

- скасування постанови ВР про визнання незадовільною роботи уряду Арсенія Яценюка, прийнятого парламентом 16 лютого. За даними джерела ZN.UA, це особиста наполеглива вимога чинного прем'єр-міністра;

- затвердження відставки Яценюка з посади голови уряду за власним бажанням. "Якщо Арсеній Петрович знову не передумає", - зазначило джерело;

- затвердження на посаду прем'єр-міністра кандидатури Володимира Гройсмана, який згодом, згідно з Конституцією, внесе на затвердження парламенту кандидатури всіх міністрів, крім глав Міноборони і МЗС.

"На сьогодні говорити про існування твердо затвердженого списку кандидатур на міністерські посади – причини немає. Адже треба пам'ятати, що склад коаліції не обов'язково повністю буде співпадати зі складом тих, хто проголосував за прем'єра і уряд", - стверджує джерело ZN.UA.