На Банковій визначили ймовірних претендентів на посади в Кабміні Гройсмана - ЗМІ (прізвища)

На те, що вона попередня, вказує, зокрема, статус Віталія Ковальчука, передає LB.ua.

Він, згідно з новими домовленостями, може обійняти посаду першого віце-прем'єра. За власною інформацією видання, Гройсман не проти віце-прем'єрства Ковальчука, але лише за умови, що він не буде наділений реальними повноваженнями.

За наявною інформацією, ключові посади пропонується розподілити так:

віце-прем'єр - міністр економіки Борис Ложкін. Його кандидатура досі є ключовою, незважаючи на те, що він сам заявив про намір відмовитися від роботи в уряді. Якщо ж Ложкін свою згоду все-таки не дасть, його може замінити Олександр Шлапак;

перший віце-прем'єр - Віталій Ковальчук;

віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань - Павло Розенко;

віце-прем'єр з євроінтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе;

Міністерство АПК - Тарас Кутовий;

Міністерство фінансів - Іван Міклош (проте, отримавши обов'язкове громадянство України, він втрачає - згідно з місцевим законодавством - словацьке);

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Міністерство інфраструктури - закріпили за "Народним фронтом";

Міністерство соціальної політики - Андрій Рева, заступник мера Вінниці соцполітики;

Міністерство енергетики та вугільної промисловості - серед кандидатів - Володимир Демчишин, Ігор Насалик, Юлія Ковалів (нинішній заступник Абромавичуса);

МВС - Арсен Аваков;

Міністерство юстиції - Павло Петренко;

Міністерство інформації - Юрій Стець;

Міністерство культури - Євген Нищук;

Міністерство охорони здоров'я - Дмитро Шимків;

Міністерство освіти - Лілія Гриневич;

Міністерство екології та природних ресурсів - закріплено за "Батьківщиною";

Державна фіскальна служба - Ніна Южаніна;

голова ВР - Андрій Парубій;

перший віце-спікер - Ірина Геращенко.

Олег Ляшко увійде в коаліцію лише за умови, що йому віддадуть посаду спікера парламенту, проти чого категорично виступає "Народний фронт".

Сам же Арсеній Яценюк очікує візит президента Петра Порошенка в США (30 березня – 1 квітня), де, як припускають в НФ, йому порадять зберегти нині наявну конструкцію.