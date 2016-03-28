На Банковій визначили ймовірних претендентів на посади в Кабміні Гройсмана - ЗМІ (прізвища)
На Банковій представили чергову "шахівку" уряду Володимира Гройсмана.
На те, що вона попередня, вказує, зокрема, статус Віталія Ковальчука, передає LB.ua.
Він, згідно з новими домовленостями, може обійняти посаду першого віце-прем'єра. За власною інформацією видання, Гройсман не проти віце-прем'єрства Ковальчука, але лише за умови, що він не буде наділений реальними повноваженнями.
За наявною інформацією, ключові посади пропонується розподілити так:
віце-прем'єр - міністр економіки Борис Ложкін. Його кандидатура досі є ключовою, незважаючи на те, що він сам заявив про намір відмовитися від роботи в уряді. Якщо ж Ложкін свою згоду все-таки не дасть, його може замінити Олександр Шлапак;
перший віце-прем'єр - Віталій Ковальчук;
віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань - Павло Розенко;
віце-прем'єр з євроінтеграції - Іванна Климпуш-Цинцадзе;
Міністерство АПК - Тарас Кутовий;
Міністерство фінансів - Іван Міклош (проте, отримавши обов'язкове громадянство України, він втрачає - згідно з місцевим законодавством - словацьке);
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Міністерство інфраструктури - закріпили за "Народним фронтом";
Міністерство соціальної політики - Андрій Рева, заступник мера Вінниці соцполітики;
Міністерство енергетики та вугільної промисловості - серед кандидатів - Володимир Демчишин, Ігор Насалик, Юлія Ковалів (нинішній заступник Абромавичуса);
МВС - Арсен Аваков;
Міністерство юстиції - Павло Петренко;
Міністерство інформації - Юрій Стець;
Міністерство культури - Євген Нищук;
Міністерство охорони здоров'я - Дмитро Шимків;
Міністерство освіти - Лілія Гриневич;
Міністерство екології та природних ресурсів - закріплено за "Батьківщиною";
Державна фіскальна служба - Ніна Южаніна;
голова ВР - Андрій Парубій;
перший віце-спікер - Ірина Геращенко.
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