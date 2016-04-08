Мін'юст показав список працівників прокуратури, які підпадають під люстрацію

Про це написала директор люстраційного комітету Тетяна Козаченко на своїй сторінці у Facebook.

"Я давно обіцяла цей подарунок: повний реєстр люстраційних посад прокуратури і всіх осіб, хто їх обіймав. По кожному є відмітка, хто підпадає під люстрацію. Перевіряйте прізвища по посадах без обмежень", - зазначається у її повідомленні.

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Список, у якому фігурують працівники прокуратури, склали на підставі документів, наданих ГПУ.

Зі списком можна ознайомитися тут.

Я давно обіцяла цей подарунок: повний реєстр люстраційних посад ПРОКУРАТУРИ і всіх осіб, хто їх обіймав.По кожному є в... Опубликовано Tetiana Kozachenko 8 апреля 2016 г.

Раніше УНІАН повідомляв, що з понад 17 тисяч співробітників Служби безпеки України люстровано лише 58, проте процес люстрації ще не завершено, може бути люстровано ще 17 осіб.