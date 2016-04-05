Новий прокурор Одеської області Стоянов підпадає під люстрацію - Мін'юст

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

У повідомленні говориться, що Закон України "Про очищення влади" визначає критерії очищення влади, відповідно до яких особи не можуть протягом 10 років з дня набрання чинності Законом займати посади, за якими здійснюються заходи з очищення влади (люстрація). Пояснюється, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 3 даного Закону заборона застосовується до тих, хто займав посаду керівника, заступника керівника територіального (регіонального) органу прокуратури України в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року не менше одного року.

"Міністерством юстиції України виявлено, що Стоянов Микола Степанович відповідає критерію здійснення очищення влади", - сказано в поясненнях міністерства. Зокрема, Стоянов працював заступником прокурора Миколаївської області з 25 лютого 2010-го по 15 червня 2011-го 476 днів, і заступником прокурора Київської області 609 днів - з 15 липня 2011-го по 12 лютого 2013 року.

У Мін'юсті пояснили, Стоянов був відновлений на посаді в зв'язку з тим, що постановою Одеського окружного адміністративного суду від 5 грудня 2014 року, яку Одеський апеляційний адміністративний суд 3 лютого 2015 року залишив без змін, був задоволений позов Стоянова до Генпрокуратури України.

Зокрема, суд скасував наказ від 2 липня 2014 року про звільнення Стоянова з посади прокурора Одеської області в порядку переведення за його згодою на іншу роботу. Також, згідно з рішенням суду, Стоянов відновлений на посаді з 7 липня 2014 року.

Читайте такожПротести в Одесі проти призначення Стоянова: активісти досі блокують адмінбудівлю прокуратури (фото)

Водночас, відповідно до вимог Закону "Про очищення влади", Стоянов підпадає під "вищевказані критерії", а значить, не має права обіймати посаду прокурора області. У Мін'юсті додали, що повноваження по звільненню (в тому числі на підставі Закону України "Про очищення влади") з посад прокурорів областей належать в компетенції генерального прокурора України, який інформує Міністерство юстиції про їх звільнення і надає відповідні відомості про застосування до них вищеназваного Закону .

"Наголошуємо, що з огляду на те, що Закон, який є спеціальним, прийнятий для захисту і утвердження демократичних цінностей, верховенства права і прав людини в Україні, слід враховувати, що його дія поширюється без обмежень на всіх осіб, які займають посади, за якими здійснюються заходи по очищенню влади (люстрація)", - наголосили в Мін'юсті.

У відомстві наголошують на необхідності застосування до Стоянова, який поновлений на посаді прокурора Одеської області, положень Закону України "Про очищення влади".

Як повідомляв УНІАН, з вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Миколи Стоянова прокурором Одеської області.

Стоянов вже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

До сих пір прокурором області був Давид Сакварелідзе, якого Віктор Шокін звільнив 29 березня, в день голосування в ВР за його відставку з посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора - прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.