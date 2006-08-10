Янукович і НАТО

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про намір уряду відстрочити приєднання України до Плану дії щодо членства в НАТО.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України з посиланням на В.ЯНУКОВИЧА.

“Тому, утримуючись від негайного подання заявки про приєднання до Плану дій щодо членства, ми маємо намір використовувати часовий проміжок, що відкривається, для роботи з реального зближення з НАТО, проведенню необхідних реформ, виконанню рекомендацій, які вже надані Альянсом”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він підкреслив, що уряд України не відмовляється від Плану дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО, але тимчасово переносить ухвалення остаточного рішення з цього питання на період, коли буде досягнуто більшого рівня інформованості населення про НАТО в процесі консолідації суспільства.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, уряд найближчим часом обговорюватиме питання виконання Міністерством закордонних справ й іншими відомствами програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на найближчі роки. “Ми впевнені, що остаточну відповідь на діалог, який триватиме протягом наступних кількох років в українському суспільстві щодо вступу України до НАТО, дасть загальноукраїнський референдум з цього питання”, - відзначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, в Універсалі національної єдності, після підписання якого В.ЯНУКОВИЧ отримав посаду прем’єр-міністра, стосовно співпраці з НАТО сторони задекларували розвиток взаємовигідної співпраці відповідно до Закону «Про основи національної безпеки України» в редакції, яка чинна на дату підписання універсалу. Сторони також заявили, що питання щодо вступу до НАТО вирішуватимуться за результатами референдуму, який буде проведений лише після виконання Україною усіх необхідних для цього процедур.