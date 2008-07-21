У Януковича не знайшлося часу для Меркель

Зустріч лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ не планувалася.

Про це йдеться в коментарі народного депутата, заступника керівника парламентської фракції Партії регіонів Ганни ГЕРМАН, розміщеному на офіційному сайті партії.

“Зустріч Віктора ЯНУКОВИЧА з Ангелою МЕРКЕЛЬ в ході візиту німецького канцлера в Україну не планувалася. Протокольна служба лідера Партії регіонів завчасно повідомила відповідні служби німецького канцлера про заздалегідь заплановані інші заходи на цей період в робочому графіку Віктора ЯНУКОВИЧА”,- сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Федеральний канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ відвідує Україну з робочим візитом.