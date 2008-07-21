Ангела Меркель у Києві (фоторепортаж)
Перший візит в Україну у статусі канцлера
Як повідомляв УНІАН, в Україну прибула Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.
Зустріч В.ЮЩЕНКА з А.МЕРКЕЛЬ у форматі «віч-на-віч»відбулася у Будинку Городецького.
На початку зустрічі Президент України висловив сподівання, що у рамках цього візиту, який у статусі Федерального канцлера Німеччини А.МЕРКЕЛЬ здійснює в Україну вперше, буде продовжено «дуже важливий діалог» двох держав.
У свою чергу А.МЕРКЕЛЬ відзначила, що Україна і Німеччина нині тісно співпрацюють.
«Наші відносини досить тісні. Ми маємо не лише економічні, а й політичні контакти. Німеччина яскраво виражає зацікавленість у відносинах з Україною як економічного, так і загальнополітичного характеру», – сказала Федеральний канцлер.
Сьогодні ж під головуванням Президента України та Федерального канцлера відбулися українсько-німецькі переговори у розширеному складі.
Головні теми: європейська та євроатлантична інтеграція України, питання розвитку енергетичної співпраці, інвестиційна співпраця в контексті підготовки до ЄВРО-2012, іміграційно-візова політика в рамках підготовки Нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом.
Фото УНІАН