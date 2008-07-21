Ангела Меркель у Києві (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, в Україну прибула Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Зустріч В.ЮЩЕНКА з А.МЕРКЕЛЬ у форматі «віч-на-віч»відбулася у Будинку Городецького.

На початку зустрічі Президент України висловив сподівання, що у рамках цього візиту, який у статусі Федерального канцлера Німеччини А.МЕРКЕЛЬ здійснює в Україну вперше, буде продовжено «дуже важливий діалог» двох держав.

У свою чергу А.МЕРКЕЛЬ відзначила, що Україна і Німеччина нині тісно співпрацюють.

«Наші відносини досить тісні. Ми маємо не лише економічні, а й політичні контакти. Німеччина яскраво виражає зацікавленість у відносинах з Україною як економічного, так і загальнополітичного характеру», – сказала Федеральний канцлер.

Сьогодні ж під головуванням Президента України та Федерального канцлера відбулися українсько-німецькі переговори у розширеному складі.

Головні теми: європейська та євроатлантична інтеграція України, питання розвитку енергетичної співпраці, інвестиційна співпраця в контексті підготовки до ЄВРО-2012, іміграційно-візова політика в рамках підготовки Нової посиленої угоди між Україною та Європейським Союзом.

Фото УНІАН