В Україну прибула Ангела Меркель

В Україну прибула Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, о 12.45 має відбутись офіційна церемонії зустрічі А.МЕРКЕЛЬ і Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Секретаріаті глави держави.

Як повідомила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, головними завданнями української делегації в ході візиту глави уряду Німеччини в Україну є активізація двостороннього діалогу на найвищому рівні.

Також, за словами І.ВАННИКОВОЇ, обговорюватиметься питання збереження формату українсько-німецьких політичних консультацій під головуванням Президента України та Федерального канцлера Німеччини як основного щорічного двостороннього заходу.

Обговорюватиметься також питання посилення німецького сприяння у реалізації в Україні дво- і багатосторонніх проектів в економічній, енергетичній, медичній галузях; забезпечення підтримки Німеччиною європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також підтримки заходів щодо пошуку історичної правди.

Крім того, обговорюватиметься питання посилення державного сприяння проведенню двосторонніх культурологічних та мистецьких заходів.