Гройсману передали заяву Яценюка про відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

“Вчора прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що йде у відставку. Це рішення вольової людини і відповідального політика, для якого інтереси держави є пріоритетом", - сказав він.

Депутат зауважив, що “Народний фронт” підтримував і надалі буде підтримувати свого лідера.

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“Арсеній Яценюк - перший і, сподіваюся, не останній прем'єр-міністр, який зважився на системні, проукраїнські і проєвропейські реформи”, - зазначив Бурбак і додав, що Яценюк - перший в Україні глава уряду, який “добровільно передає владу новому прем'єру, - це особисте, добровільне і відповідальне державницьке рішення”.

Серед іншого політик зазначив, що “тривала пропагандистська кампанія проти уряду Яценюка, повільне виконання коаліційної угоди, яку ми всі підписували, блокування законодавчих ініціатив уряду руйнувало державу”.

“Так довго не могло тривати. Арсеній Яценюк ухвалив державницьке рішення і тому, Володимире Борисовичу, я передаю Вам відповідну заяву”, - сказав лідер фракції, звертаючись до голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.