У НФ заявили, що затягування з новим урядом відбувається через неузгодженості між Порошенком, Гройсманом і БПП

Про це заявила заступник голови фракції "Народний фронт" Вікторія Сюмар в коментарях журналістам.

Вона наголосила, що "Народний фронт" готовий до пакетного голосування, до якого мають увійти: скасування постанови про незадовільну роботу уряду, формування парламентської коаліції, звільнення чинного прем'єр-міністра та призначення нового голови уряду після висування його кандидатури коаліцією та внесення відповідного подання президентом. Після цього має відбутися заміна президії Верховної Ради.

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"Ми бачимо головну проблему в тому, що немає узгодженого складу уряду. Немає остаточного визначення з кандидатом у прем'єр-міністри від Блоку Петра Порошенка", - сказала вона.

"Криза настільки затяглася, що має відбутися пряма передача влади від Яценюка Уряду Гройсмана. Але оскільки виникли проблеми зі складом Уряду, з баченням самого кандидата у прем'єри, то саме через це процес знову може затягуватися", - резюмувала Вікторія Сюмар.