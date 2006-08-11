Кабмін призначив керівників ДПАУ, КРУ і Держказначейства

Кабінет Міністрів 10 серпня змінив голів Державної податкової адміністрації, Контрольно-ревізійного управління і Державного казначейства.

Про це пише сьогодні газета «Комерсант-Україна».

Керівником ДПАУ призначено Анатолія БРЕЗВІНА, КРУ – Петра АНДРЄЄВА, а Держказначейство очолить Сергій ХАРЧЕНКО.

В той же час офіційних документів про кадрові зміни до кінця дня так і не з`явилося. Інформацію про своє призначення виданню підтвердив лише А.БРЕЗВІН, додавши, що у вказаних відомствах також змінилися керівники. "Мене запросили в Кабмін, я поговорив з ЯНУКОВИЧЕМ і АЗАРОВИМ, і після цього, як завжди, почалася підготовка документів про моє призначення", – повідомив А.БРЕЗВІН. (До цього ДПАУ очолював Олександр КІРЕЄВ – УНІАН).

Газета відзначає, що решта новопризначенних голів відомств виявилася "темними конячками", проте всі вони у різний час працювали разом з Миколою АЗАРОВИМ. П.АНДРЄЄВ в 2003-2004 роках очолював Департамент податкової і митної політики Мінфіну. А С.ХАРЧЕНКО, за даними А.БРЕЗВІНА, в податковій службі пройшов шлях від рядового інспектора до начальника інспекції, а в Мінфіні посідав посаду заступника міністра. "Всі - професійно підготовлені працівники, із стажем роботи на держслужбі не менше 14 років", - уточнив «Комерсанту» А.БРЕЗВІН.