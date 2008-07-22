Тимошенко і Міллер засіли мінімум на три години
На переговорах присутній Дубина
Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР пропонує Україні обговорити можливість укладання довгострокових контрактів на постачання газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МІЛЛЕР сказав у своєму вітальному слові до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві, де проходять переговори з питань постачання газу.
У переговорах також бере участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.
«Треба говорити про принципи роботи на 2009 рік і про більш тривалу перспективу», - сказав О.МІЛЛЕР.
Він також зазначив, що ВАТ «Газпром» повністю задоволене спільною роботою з НАК «Нафтогаз України».
«Ми бачимо за всіма напрямами дуже добрий результат… Діалог з «Нафтогазом» дуже добрий», - сказав О.МІЛЛЕР.
Також він зазначив, що «Газпром» задоволений взаємодією з «Нафтогазом» з питань повернення боргів, ставок і транзиту газу. «Ми задоволені тим ходом робіт, який є з «Нафтогазом», - сказав О.МІЛЛЕР.
У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «У нас з вами дуже конструктивна робота, і дуже задоволені спільною роботою».
Також Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «ми дуже вдячні за ту роботу, яку ви зробили, і ми закачали в підземні сховища 8 млрд. кубометрів газу».
Як уточнили в прес-службі Кабінету міністрів, переговори триватимуть близько трьох годин.
***Зараз російський газ поставляється до України за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Якщо з січня 2009 газ подорожчає до 400 доларів за тисячу кубометрів, як це раніше припустив О.МІЛЛЕР, то імпорт 55 мільярдів кубометрів газу обійдеться Україні більш як у два рази дорожче, порівняно з нинішніми 9,9 мільярдами доларів, враховуючи збереження прив`язки України до газу з Середньої Азії.
Раніше Туркменістан, Узбекистан і Казахстан заявляли, що мають намір продавати з січня газ російській монополії за європейськими цінами, а "Газпром" погодився.