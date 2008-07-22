Тимошенко і Міллер засіли мінімум на три години

Голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР пропонує Україні обговорити можливість укладання довгострокових контрактів на постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МІЛЛЕР сказав у своєму вітальному слові до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні в Києві, де проходять переговори з питань постачання газу.

У переговорах також бере участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.

«Треба говорити про принципи роботи на 2009 рік і про більш тривалу перспективу», - сказав О.МІЛЛЕР.

Він також зазначив, що ВАТ «Газпром» повністю задоволене спільною роботою з НАК «Нафтогаз України».

«Ми бачимо за всіма напрямами дуже добрий результат… Діалог з «Нафтогазом» дуже добрий», - сказав О.МІЛЛЕР.

Також він зазначив, що «Газпром» задоволений взаємодією з «Нафтогазом» з питань повернення боргів, ставок і транзиту газу. «Ми задоволені тим ходом робіт, який є з «Нафтогазом», - сказав О.МІЛЛЕР.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: «У нас з вами дуже конструктивна робота, і дуже задоволені спільною роботою».

Також Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що «ми дуже вдячні за ту роботу, яку ви зробили, і ми закачали в підземні сховища 8 млрд. кубометрів газу».

Як уточнили в прес-службі Кабінету міністрів, переговори триватимуть близько трьох годин.

***Зараз російський газ поставляється до України за ціною 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Якщо з січня 2009 газ подорожчає до 400 доларів за тисячу кубометрів, як це раніше припустив О.МІЛЛЕР, то імпорт 55 мільярдів кубометрів газу обійдеться Україні більш як у два рази дорожче, порівняно з нинішніми 9,9 мільярдами доларів, враховуючи збереження прив`язки України до газу з Середньої Азії.

Раніше Туркменістан, Узбекистан і Казахстан заявляли, що мають намір продавати з січня газ російській монополії за європейськими цінами, а "Газпром" погодився.