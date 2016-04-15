Сакварелідзе вважає, що ГПУ поховає справу "діамантових прокурорів"

Про це він заявив в інтерв’ю "Тижню".

"Якщо заступник генпрокурора, вся команда, яка в цьому брала участь, паралізовані, щодо них фабрикують кримінальні провадження, до Віталія Каська вночі підбігають, блокують машину, вручають підозру, потім намагаються втекти... Уявіть, який тиск буде на сам суд. Хочеться підтримати нашого прокурора Яніса Симонова, який залишився там фактично один. Я йому вдячний. Хочеться, щоб він вистояв до кінця. Також переживаю за справу щодо віджиму частки в сміттєпереробному підприємстві, у якому замішаний той самий Корнієць (Олександр Корнієць — один із фігурантів справи «діамантових» прокурорів. — ред.). Думаю, вона до суду не дотягне", - заявив Сакварелідзе.

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За його словами, документи залишилися в руках Шокіна, і там їх "поховають".

"Свого часу ICTV готував сюжет про походження діамантів. Надійшов дзвінок за їхньою інформацією з прокуратури. А може, з іншого місця. І від них наполегливо вимагали не показувати, звідки ті діаманти взялися. З огляду на все це чи можна говорити, що справа закінчиться вдало?", - запитує прокурор.