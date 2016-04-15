Голова Київської облради заявила про намагання силовиків обшукати її кабінет

Такі дії санкціоновані Печерським райсудом столиці та ініційовані у рамках боротьби з нелегальним видобутком піску в області, повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної ради.

"Сьогодні зранку представники прокуратури разом з представниками управління СБУ в Києві та Київській області намагаються потрапити в мій кабінет, попри те, що у судовому рішенні, яким вони керуються, голова Київської облради не згадується", - зазначила Старикова.

За її словами, силовики керуються судовим рішенням щодо фактової кримінальної справи, в якій фігурує працівник обласної ради, якого підозрюють в шахрайстві. У рішенні суду місцем його роботи зазначений кабінет номер 742, який насправді є кабінетом голови обласної ради.

Вона пов’язує несподівану спробу обшуку з ініціативою Київської обласної ради щодо боротьби з нелегальним видобутком піску в Київській області.

"Київська обласна рада оскаржує постанову Кабінету міністрів № 1173 щодо порядку надання дозволів користування надрами. Ця постанова дає зелене світло нелегальному користуванню надрами, оскільки запроваджує механізм "мовчазної згоди" місцевих рад. І, наприклад, бюджет Київщини через нелегальний видобуток піску недоотримує великі кошти у вигляді несплаченого екологічного збору. Ми закликали своїх колег з різних регіонів України долучитися до нашого позову", - уточнила Старикова.

Читайте такожВ Одесі правоохоронці провели обшук у приміщеннях ОДА