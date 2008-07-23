Луценко впевнений, що Кернесу ображатися нема на що - і Президент ходить...

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО обвинувачує Партію регіонів у «політичному кришуванні» тих, хто не вважає, що закон в країні один для всіх.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином сьогодні на брифінгу для преси Ю.ЛУЦЕНКО прокоментував вимоги щодо його відставки, які пролунали від представників Партії регіонів у зв’язку із силовим приводом секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА для дачі свідчень.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що дії міліції були абсолютно законними і логічними. Він підкреслив, що Г.КЕРНЕС, який «зухвало відмовлявся дати слідству необхідні свідчення», був доставлений для дачі свідчень в абсолютно законний спосіб.

«У зв’язку з цим я заявляю, що не вперше високопоставлене політичне кришування із Партії регіонів намагається захистити тих своїх активістів, які вперто вважають, що закон не один для всіх, які вважають, що вони знаходяться поза загальнообов’язковим для українців законом», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що він як міністр внутрішніх справ робив і буде робити усе від нього залежне, аби в Україні кожен громадянин мав однакові права й однакові обов’язки.

Він ще раз заявив, що вважає абсолютно правильними дії міліції, яка на конкретному прикладі довела, що всі громадяни, викликані у передбачений законом спосіб до співпраці з міліцією, будуть приходити і давати свідчення.

«У нашій країні і Президент, і прем’єр, і міністр внутрішніх справ України ходять до слідчих і дають покази як свідки. Буде ходити і пан КЕРНЕС. Так само як і всі українці, для яких закон один для всіх», - сказав міністр.