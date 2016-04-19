СБУ: Посадовці "Укрпошти" розікрали понад 20 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, двоє керівників регіональних та очільник однієї з центральних дирекцій підприємства розробили механізм заробітку на корпоративних клієнтах "Укрпошти".

"Чиновники зареєстрували фірму-прокладку, через яку приймали платежі кількох великих комерційних структур, до держпідприємства надходило лише 10% від сплаченої підприємцями суми", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДержпідприємства можуть бути успішними лише за наявності ефективного менеджменту і відсутності корупції - експертПравоохоронці встановили, що "Укрпошта" через дії посадовців недоотримала понад 20 млн грн за розсилку кореспонденції, повідомляє СБУ.

Під час обшуків у п’яти містах України співробітники спецслужби вилучили документацію та електронні носії з доказами організації корупційного механізму та завданих економічних збитків державному підприємству.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання грошей "Укрпошти", зазначається в повідомленні.