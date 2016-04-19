До Савченко пустили українських консулів - адвокат

Про це написав у Twitter адвокат Савченко Микола Полозов.

«Здав документи. Чекаю дозволу на допуск. Вийшов начальник СІЗО, запросив консулів до Надії. Я піду після них», - повідомив Полозов.

Як повідомляв УНІАН, суд у Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за «незаконний перетин кордону».

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Савченко з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України. За даними адвокатів, Савченко перебуває у важкому стані.

18 квітня президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним закликав негайно звільнити Савченко. Було досягнуто домовленості про невідкладний допуск до Савченко генконсула України в Ростові-на-Дону. У зв'язку з погіршенням здоров'я Савченко Порошенко закликав допустити до неї українських або німецьких лікарів.