ПАРЄ: на Донбасі відбувається "гібридна анексія"

Висновки, які оприлюднили з цього приводу учасники слухань "Конфлікт на Сході України: політичні та гуманітарні проблеми", що відбулися у рамках сесії ПАРЄ, виявилися доволі невтішними, передає Deutsche Welle.

Ескалація конфлікту на Сході України останнім часом помітно посилилася, і за нинішніх умов не можна говорити про проведення виборів на Донбасі найближчим часом. Так вважають доповідачки з питань України в ПАРЄ Крістіна Зелєнкова (Чехія) та Марілуїзе Бек (Німеччина), які нещодавно побували у Києві, Дніпропетровську та Маріуполі. На їхню думку, вплив Росії на Донбасі останнім часом значно посилився.

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"За нашою інформацією, в Кремлі створено п'ять "міністерств", які фактично керують так званими "ЛНР" та "ДНР", - заявила Бек. Вона назвала нинішній стан справ на окупованих територіях "гібридною анексією", яка стала неминучим наслідком гібридної війни, яку веде проти України Росія. Таким чином, констатувала доповідачка, поки переговори у Мінську щодо подальшої долі Донбасу тривають, ситуація на місці їх випередила і пішла далі.

Представниця Німеччини висловилася за те, щоб до врегулювання конфлікту на Сході України до Німеччини та Франції долучилися США та Великобританія, які на початку 1990-их гарантували Україні її територіальну цілісність. "Єдине, чого просила ця європейська країна за те, що відмовилася від своєї ядерної зброї", - наголосили доповідачка.

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Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Мужнієкс підтвердив, що окуповані території поступово, але невідворотно переходять під вплив Росії і все більше ізолюються від решти України. "Я змушений із сумом констатувати, що якщо так триватиме і далі, то в центрі Європи виникне велика сіра зона, де не діють механізми захисту прав людини", - сказав комісар.

Мужнієкс також висловив стурбованість переслідуваннями кримських татар в окупованому Криму. "Ми не повинні допустити того, щоб історія повторила себе щодо кримськотатарського народу", - наголосив Мужнієкс і закликав світову громадськість не зменшувати уваги щодо порушень прав людини в Криму. На думку Бек, кримські татари можуть "тихо зникнути" як народ, як культурно-етнічна група, оскільки внаслідок незаконної анексії Криму вони знову втратили можливість жити об'єднано на єдиній території. "Це явище нас дуже турбує", - заявила доповідачка.