Мін'юст РФ заборонив Меджліс кримських татар через "екстремізм"

Про це повідомила прес-служба міністерства юстиції РФ.

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"18 квітня 2016 р. до переліку громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких припинена у зв'язку зі здійсненням ними екстремістської діяльності, включено громадське об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу", - йдеться в повідомленні.

У російському відомстві стверджують, що Меджліс "включено до переліку на підставі рішення "прокурора Республіки Крим" про припинення діяльності громадського об'єднання".

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня "прокурор" Криму Наталія Поклонська вирішила "призупинити" діяльність Меджлісу кримських татар на окупованому півострові. Копію рішення вручили представникам Меджлісу.

У своєму рішенні Поклонська посилається на статті 9 і 10 російського закону "Про протидію екстремістської діяльності". Рішення було направлено в Міністерство юстиції РФ для включення Меджлісу в загальний перелік громадських і релігійних об'єднань, діяльність яких призупинено на території РФ.

Рішення про призупинення діяльності Меджлісу діятиме до винесення рішення "Верховного суду Криму" за позовом Поклонської. Раніше вона зажадала визнати Меджліс екстремістською організацією, зараз позов перебуває в стадії розгляду.

В ООН закликали Росію не допустити заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму. Також стурбованість з цього приводу висловив і Євросоюз.

Кримська правозахисна група звернулася в міжнародні організації із заявою про неприпустимість заборони Меджлісу в Криму.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International в Україні заявила, що закриття Меджлісу стане кульмінацією репресивних заходів проти кримськотатарської громади.