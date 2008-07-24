Луценко влаштує біженцю з коаліції поневіряння а-ля Жванія

Лідер громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО визнає свою відповідальність за помилкове рішення про включення до виборчих списків “Народної самооборони” Юрія БУТА.

Про це, як повідомляється на сайті “Народної самооборони”, Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні під час веб-конференції.

“Я, безумовно, несу відповідальність за цей випадок і врахую гіркий досвід неприйнятності будь-яких рекомендацій щодо малознайомих діячів в подальшій політичній діяльності”, – зазначив він.

Політик розповів, що Ю.БУТ був рекомендований як людина, що буде опікуватися міжкофесійними та міжнаціональними проблемами. “В ході кампанії я особисто відчував результат такого рішення: жодної агресії зі сторони будь-яких релігійних організацій, на відміну від попередніх років, НУ-НС не мав”, – зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

“Але Ю.БУТ потрапив у судовий комітет Верховної Ради, де швидко потрапив під вплив сумновідомого пана С.КІВАЛОВА. На жаль, Ю.БУТ не пройшов випробування “мідними трубами”. Особливо гірко, що зрадила людина, яка так часто клялася Святим письмом і демонструвала щиру набожність”, – вважає лідер “Народної самооборони”.

Ю.ЛУЦЕНКО також розповів, що українське громадянство Ю.БУТ отримав в українському посольстві в РФ як особа, що народилася в Україні. “Я знаю про існування запитань до чистоти цієї процедури. Зараз відповідні служби за запитом народного депутата вивчають ключове питання – чи вийшов Ю.БУТ з російського громадянства до одержання українського? І якщо ні – у нього виникнуть проблеми”, – сказав міністр внутрішніх справ.

Політик також підкреслив, що жодне місце в списку “Народної самооборони” не було продане. «Д.ЖВАНІЯ взяв на себе усі витрати виборчої кампанії”, – додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяву народного депутата Ю.БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.