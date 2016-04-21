Кива шкодує, що через щільний графіка роботи в МВС у нього немає часу на куртизанок

Про це він розповів в інтерв'ю "Страна.uа".

"Ну, раніше споживав (користувався послугами повій - УНІАН). Зараз, на жаль, немає. Я б може і користувався послугами повій, але часу немає з цією роботою. Кожен день думаєш: зараз приїду додому, перевдягнуся і поїду кудись, відпочину. А потім думаєш: ні, завтра. Ну коли ж це завтра вже наступить?", - розповів Кива.

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За його словами, доходи столичних повій складають близько $20 тисяч на місяць або $1 тисячу за ніч.

"За хороші ескорт-послуги з виїздом - десятка на тиждень. А недобра - якщо тисячу в місяць отримує, вона - молодець", - зазначив він.