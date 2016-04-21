Кива шкодує, що через щільний графіка роботи в МВС у нього немає часу на куртизанок
22:08, 21 квітня 2016Політика
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Голова департаменту протидії наркозлочинності Ілля Кива заявив, що користувався послугами повій, проте зараз на це немає часу.
За словами Киви, послуги київських "нічних метеликів" за коштують близько $1 тисячі / відео 112.ua
Про це він розповів в інтерв'ю "Страна.uа".
"Ну, раніше споживав (користувався послугами повій - УНІАН). Зараз, на жаль, немає. Я б може і користувався послугами повій, але часу немає з цією роботою. Кожен день думаєш: зараз приїду додому, перевдягнуся і поїду кудись, відпочину. А потім думаєш: ні, завтра. Ну коли ж це завтра вже наступить?", - розповів Кива.
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За його словами, доходи столичних повій складають близько $20 тисяч на місяць або $1 тисячу за ніч.
"За хороші ескорт-послуги з виїздом - десятка на тиждень. А недобра - якщо тисячу в місяць отримує, вона - молодець", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше скандальний глава департаменту Нацполіції висловив ставлення до геїв цитатою з Біблії, що закликає до їхнього вбивства.
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