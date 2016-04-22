Порошенко призначив головою Запорізької ОДА генерал-майора СБУ Бриля

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив сьогодні у Запоріжжі, де він перебуває з робочою поїздкою.

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Він заявив, що прийняв рішення про призначення Костянтина Бриля головою Запорізької ОДА - "людину з високим рівнем відповідальності".

"Подання на його призначення було одним із найперших рішень нового уряду України", - додав президент.

Прийняв рішення про призначення Костянтина Бриля головою Запорізької ОДА - людини з високим рівнем відповідальності pic.twitter.com/NgkJn8m3Mz — Петро Порошенко (@poroshenko) April 22, 2016

Як повідомляв УНІАН, з квітня по грудень 2015 року головою Запорізької обласної державної адміністрації був Григорій Самардак. Потім він подав заяву про звільнення у зв'язку з обранням головою Запорізької облради.

Довідка УНІАН. Костянтин Бриль, 1970 року народження, випускник Суворовського училища і Омського вищого командного училища, на держслужбі – в лавах збройних сил, органах МВС, податкової міліції та СБУ - більш як 25 років.

25 вересня 2015 року генерал-майора Служби безпеки України Костянтина Бриля було відряджено з центрального апарату СБУ на посаду першого заступника голови Запорізької ОДА, він виконував обов'язки голови облдержадміністрації.

Через кілька днів після призначення Бриль повідомив, що мета призначення офіцера СБУ на цю посаду - забезпечення на території, яка межує із зоною збройного конфлікту, координації роботи органів влади та силових структур у боротьбі із сепаратизмом, корупцією, організованою злочинністю.