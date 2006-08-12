Карпачова звинувачує владу Алушти в доведенні жінки до самогубства

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА звинувачує окремих представників влади Алушти та інших осіб у тому, що вони своїми діями та бездіяльністю довели до самогубства місцеву жительку Наталію КОБЕЛЄВУ, яка 29 червня ц.р. під час сесії міської ради викинулася з балкона п’ятого поверху міськвиконкому. Про це йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмана, переданому УНІАН.

За інформацією прес-служби, у зв’язку з цією резонансною подією Уповноважений відкрила провадження. За її дорученням фахівці інституції вивчали на місці фактичні обставини трагедії.

8 серпня Уповноважений ВР з прав людини особисто вручила подання за результатами перевірки Генеральному прокуророві України Олександру МЕДВЕДЬКУ з приводу брутального порушення прав алуштинців на землю. Наслідком цього візиту стало порушення Кримською прокуратурою кримінальної справи за фактом доведення до самогубства Н.Кобелєвої.

На переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, Н.КОБЕЛЄВА не зводила рахунків із життям – її бездушно розчавила система влади. Прес-служба зазначає, що доля доведеної до самогубства мешканки Алушти виявила системні порушення можновладцями цього міста чинного законодавства у сфері земельних правовідносин.

За інформацією прес-служби, Н.Кобелєва та її сусіди, які упродовж кількох десятиліть розчистили пустир, облаштувавши на ньому невеличкі садово-городні ділянки, неодноразово зверталися до Алуштинського міськвиконкому, щоб узаконити своє право на землю, проте отримували відмови. У травні 2002 року міськрада своїм рішенням віддала їхні городи в 15-річну оренду фірмі «Спортивний клуб «Алустон–98» під будівництво спортивної бази. Як з’ясувалося під час перевірки представниками Уповноваженого з прав людини, насправді ж на виділеній землі площею в 1 га планується зведення елітного багатоповерхового будинку. Попри те, що на цій ділянці за три роки нічого не було збудовано, міськрада рішенням від 5 жовтня 2005 року додатково виділила СК «Алустон–98» ще півгектара землі.

При цьому, зазначає у своєму поданні Н.КАРПАЧОВА, вражає позиція прокуратури м.Алушти. Виконувач обов’язків прокурора А.МОГАРИЧОВ не оскаржує рішення міськради про укладення договору оренди землі зі СК«Алустон–98», а навпаки, у грудні 2005 року подає в інтересах міськради до Алуштинського міського суду позовну заяву з вимогою, щоб Н.Кобелєва звільнила земельну ділянку та знесла споруди на ній, оскільки діями Н.Кобелєвої, як зазначається в заяві, «порушуються інтереси держави» у сфері порядку користування та охорони земель. 8 лютого 2006 року позов судом задовольняється.

Тобто, констатує Уповноважений, для відібрання в простої людини єдиного джерела існування та утримання неповнолітнього сина – клаптика землі площею 4 сотки (про що вона неодноразово повідомляла в своїх зверненнях в офіційні інстанції міста) – на догоду бізнесовій структурі в Алушті була запущена і використана на повну потужність уся державна машина – від суду та прокуратури аж до міськради.

Не погоджуючись з судовим рішенням, Н.Кобелєва спробувала оскаржити його, але подана нею апеляція так і «заклякла» в Алуштинському міському суді, який відмовився направити справу до Апеляційного суду АРК, мотивуючи свої дії недоліками в оформленні апеляції. 11 травня 2006 року Апеляційний суд прийняв рішення вважати скаргу Н.Кобелєвої неподаною.

Доведена до відчаю через неможливість узаконити земельну ділянку, якою її сім’я користувалася близько 40 років, жінка стала на шляху руху трактора, який зносив споруди на її ділянці. В ситуацію втрутилися працівники Алуштинського міськвідділу міліції – двоє дільничних інспекторів, які склали протокол про скоєння Н.Кобелєвою адмінправопорушення.

Крім того, 29 червня 2006 року директор ПП "КиївБудГранд" Д.РУСАНОВ (підрядник будівництва спортивної бази) та три не встановлені слідством особи почали самовільно завантажувати до автомобіля особисте майно Н.Кобелєвої. У відповідь на вчинений опір вони побили жінку та прив`язали її електричним кабелем до дерева.

Останню спробу владнати спірне питання Н.Кобелєва зробила в міськраді. Та, зустрівши небажання міського голови В.ЩЕРБИНИ навіть вислухати її, і за мовчазного споглядання за подією депутатів, жінка на знак протесту проти свавілля та бездушності посадовців пішла з життя. Її неповнолітній син залишився круглим сиротою.

7 липня прокуратура міста за формальними підставами відмовила в порушенні кримінальної справи за цією подією, зазначає прес-служба омбудсмана.

Перевіркою представників Уповноваженого з прав людини встановлено, що безпосереднє відношення до трагедії Н.Кобелєвої має один із колишніх заступників прокурора міста. Відразу після зведення свого елітного будинку, розташованого поруч із земельними ділянками Наталії та її сусідів, він постійно вимагав негайного звільнення ними присадибних ділянок, погрожував помістити сина Н.Кобелєвої до слідчого ізолятора, саму ж Наталію – до психіатричної лікарні, а інших – зарити трактором. За його ініціативою вирубані лісові насадження, розібрані огорожі земельних ділянок та знищена система водопостачання.

Всі ці колізії, однак, не завадили йому нещодавно отримати посаду судді Алуштинського міського суду, зазначає прес-служба.

Перевіркою встановлено грубе порушення Алуштинською міськрадою низки вимог законодавства з земельних питань. Крім того, виявлено практику передачі землі у довгострокову оренду іноземцям, а також значну кількість фактів виділення міськрадою земельних ділянок для посадових осіб, чимало з яких носять суддівські мантії, а також розбазарювання державної землі. При цьому питання про виділення земельних ділянок у місті не висвітлюється місцевими ЗМІ.

Вважаючи, що за виявленими фактами криються серйозні проблеми з дотриманням прав і свобод людини при вирішенні земельних питань Алуштинською міською радою, Уповноважений з прав людини просить Президента та Генерального прокурора дати доручення ретельно перевірити наведені у поданнях факти брутального порушення конституційних прав мешканців міста Алушти, створити спеціальну комісію із залученням представників Уповноваженого з прав людини, фахівців Держкомзему та народних депутатів України (за їх згодою) для комплексної перевірки фактів доведення Н.Кобелєвої до самогубства та розбазарювання земель у Великій Алушті.

Прес-служба омбудсмана також повідомляє, що 11 серпня, під час робочої поїздки прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА до Автономної Республіки Крим, у якій бере участь Уповноважений з прав людини, Н.КАРПАЧОВА виступила на нараді з активом АРК. Вона привернула увагу до земельних проблем, зазначивши, що земля Південного берега Криму має отримати статус загальнонаціонального надбання українського народу. Уповноважений піддала критиці бездіяльність прокуратури АРК, і зокрема, прокурора Віктора ШЕМЧУКА, який фактично потурав прокуратурі міста Алушти, котра відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом трагічної смерті Н.Кобелєвої. Потрібне було доручення Генеральної прокуратури України, аби прокуратура АРК порушила кримінальну справу за фактом доведення Н.Кобелєвої до самогубства.