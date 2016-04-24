Новіков: Єрофєєв та Александров - не єдині військові РФ, затримані під час бойових дій в Україні

Про це він розповів в інтерв'ю "5 каналу".

"Вони не єдині, є ще такі, як вони, саме російські військові, яких затримано на території України під час бойових дій. Але вони єдині, про яких широко відомо, що вони знаходяться… ну, не будемо казати в полоні – під арештом вони знаходяться, вони затримані. І щодо решти - про них просто нема такої інформації", - сказав адвокат.

На його думку, це не є добрим, бо за наявності такої інформації "був би такий постійний тиск знизу на Путіна: "звільняйте наших, ви пишете на майках, що ви своїх не кидаємо – так не кидайте, домовляйтеся, робіть обмін, щоб вони повернулися додому".

"Такого тиску немає, і це нам ускладнює нашу справу і зменшує нашу можливість до обміну", - додав Новіков.

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Адвокат зазначив, що впевнений в тому, що його підзахисну Савченко, розмови про обмін якої на зазначених двох російських спецпризначенців точаться останніми тижнями, вдасться визволити з РФ. Але такої впевненості він не має стосовно інших політв'язнів.

"Я впевнений, що може раніше, може пізніше, таким чином чи іншим, ми її витягнемо з Росії. В мене нема такої впевненості щодо інших, тому що, наприклад, справа Сенцова та його групи, наприклад, справа Юрія Солошенка, якому вже 74 роки, він має проблеми з серцем, він має онкологію і через те ми, напевне, не встигнемо його витягнути, поки він ще живий", - сказав він.

Новіков при цьому заявив, що не має права коментувати рішення українського суду, яким Єрофєєв та Александров були засуджені до 14 років тюрми. До того ж, за його словами, він тепер є не лише російським, а й українським адвокатом.

"По-перше, я не маю права, як адвокат. Ані як російський адвокат, ані як український адвокат, тому що мене нещодавно включено до єдиного реєстру адвокатів України. Мені заборонено розмовляти на тему кримінальних справ, в яких я не брав особистої участі", - зазначив він.

Натомість він підкреслив, що, за його інформацією, "українська сторона не згодна повернути їх в обмін на будь-кого іншого – ані на Сенцова, ані на інших" - тільки на Савченко. В іншому випадку Єрофєєв та Александров залишаться відбувати покарання в Україні.

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