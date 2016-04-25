У Кремлі заявили, що розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на Донбасі треба "погодити" з бойовиками

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що питання про якість поліцейські сили ОБСЄ підлягає узгодженню насамперед у самому ОБСЄ.

«Без цього узгодження конкретно ставити питання навряд чи можливо. Головне - це неможливо робити без урахування думки і без відсутності прямого діалогу з тими республіками, з тими територіями, про розміщення на території яких ідеться», - заявляє Пєсков.

За його словами, в цьому питанні дуже багато різних аспектів, які необхідно брати до уваги, перш ніж домовлятися.

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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі і збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас.

22 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

«У результаті моїх переговорів найближчим часом я чекаю на введення нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю за режимом припинення вогню, для охорони відведеного озброєння, для забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону, для того щоб нові регулярні війська і нове озброєння не заходили на територію України», - зазначив Порошенко.