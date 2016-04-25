Новим командувачем ВМС стане генерал, який виводив військових на материк з окупованого Криму

"Після консультацій із секретарем Ради національної безпеки і оборони України, міністром оборони та начальником Генерального штабу ЗСУ я прийняв рішення погодити Вашу кандидатуру. Ми даємо певний час для того, щоб Ви могли проявити свої найкращі якості", - заявив Порошенко.

Глава держави згадав події дворічної давнини, коли генерал Воронченко проявив мужність та вірність військовій присязі під час незаконної анексії Криму російськими агресорами, та робив усе можливе для збереження військової техніки і виведення особового складу своєї частини на материк.

Президент також наголосив на необхідності приділити особливу увагу тим морякам та членам їхніх родин, які залишилися вірними українській військовій присязі і вийшли з Криму. При цьому Порошенко підкреслив, що Військово-Морські Сили України для нього, як Верховного головнокомандувача, "залишаються одним із перших пріоритетів".

Президент особливо відзначив важливість повернення Одесі "статусу морської столиці України" та якомога скорішого облаштування штабу ВМС в цьому місті.

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Глава держави поінформував, що під час його візиту до Румунії обговорювалося питання щодо підтримки ініціативи Румунії зі створення флотилії НАТО в Чорному морі.

"Ми маємо забезпечити, щоб Чорне море залишалося морем миру", - наголосив Порошенко.

В свою чергу Воронченко висловив своє бачення перших кроків на новій посаді та наголосив на необхідності розбудови ВМС у повній відповідності до стандартів НАТО.

У зустрічі також взяли участь секретар РНБОУ Олександр Турчинов, міністр оборони Степан Полторак, начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко своїм указом №161 від 15 квітня звільнив Сергія Гайдука з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначимо, що на початку квітня одеське видання Думская.net з посиланням на джерела в Генеральному штабі повідомляли, що Порошенко звільнив Гайдука, "діяльність якого на чолі національного флоту неодноразово критикувалася з різних сторін".