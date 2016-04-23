Військово-морські сили проведуть антитерористичні навчання в Одесі
17:23, 23 квітня 2016Війна
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В Одесі буде проведено низку антитерористичних навчань із залученням військової техніки та підрозділів спеціального призначення військово-морських сил.
ВМС проведуть антитерористичні навчання в Одесі / facebook.com/navy.ua
Про це ВМС ЗС України повідомили на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що навчання відбудуться в період з 26 по 29 квітня 2016 року.
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"Мешканців міста та гостей просимо зберігати спокій, поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та обмежень у руху транспорту", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі з дводенним робочим візитом 3-4 квітня перебували кораблі Військово-морських сил Туреччини TCG "Salihreis" і TCG "Bartin", в рамках якого вони з флагманом українського флоту "Гетьманом Сагайдачним" провели спільні маневри.
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