Стець обговорить з Ревою анулювання дозволу Шустеру на роботу в Україні
Міністр інформаційної політики Юрій Стець планує обговорити із міністром соціальної політики Андрієм Ревою анулювання дозволу на роботу в Україні телеведучому Савіку Шустеру.
Про це він сказав у ефірі каналу "112 Україна".
Стець зазначив, що про події щодо Шустера дізнався сьогодні зі ЗМІ. Він запевнив, що за будь-яких обставин і в будь-якій ситуації стоятиме на позиції захисту журналістів.
"І мені байдуже, яке прізвище та ім'я у журналіста: Савік Шустер чи якесь інше", - сказав він.
"Я буду мати діалог з міністром соцполітики. Я хочу почути аргументи подібного рішення", - додав міністр.
За словами Стеця, офіційна ж позиція Мінінформполітики буде сформована вже після відповідного діалогу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.
Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.
Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення Київського центру зайнятості.