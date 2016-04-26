Стець обговорить з Ревою анулювання дозволу Шустеру на роботу в Україні

Про це він сказав у ефірі каналу "112 Україна".

Стець зазначив, що про події щодо Шустера дізнався сьогодні зі ЗМІ. Він запевнив, що за будь-яких обставин і в будь-якій ситуації стоятиме на позиції захисту журналістів.

"І мені байдуже, яке прізвище та ім'я у журналіста: Савік Шустер чи якесь інше", - сказав він.

"Я буду мати діалог з міністром соцполітики. Я хочу почути аргументи подібного рішення", - додав міністр.

За словами Стеця, офіційна ж позиція Мінінформполітики буде сформована вже після відповідного діалогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що відомому телеведучому-громадянину Канади Шустеру анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Державна служба зайнятості заявила, що дозвіл був анульований на підставі подання работодавцем документів, які містили недостовірні дані.

Сам Шустер заявив журналістам, що має намір виходити в ефір, незважаючи на рішення Київського центру зайнятості.