Кабмін звільнив Павленко і призначив Шафранського в.о. міністра охорони здоров'я

За інформацією джерела в Кабінеті міністрів України, своїм рішенням Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров'я Олександру Павленко і призначив виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського, пише ДС.

Раніше Олександру Павленко неодноразово звинувачували в лобіюванні інтересів однієї з фармацевтичних компаній. Зокрема, з нею пов'язували блокування реєстрації понад 850 лікарських препаратів. Крім того, її звинувачували в порушенні антикорупційного законодавства України.

Оприлюднення відповідного рішення Кабміну очікується найближчим часом.