Кабмін звільнив Павленко і призначив Шафранського в.о. міністра охорони здоров'я
16:04, 27 квітня 2016Політика
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Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського виконуючим обов'язки міністра.
Шафранського призначили в.о. міністра / Фото УНІАН
За інформацією джерела в Кабінеті міністрів України, своїм рішенням Кабмін звільнив з посади першого заступника міністра охорони здоров'я Олександру Павленко і призначив виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я Віктора Шафранського, пише ДС.
Раніше Олександру Павленко неодноразово звинувачували в лобіюванні інтересів однієї з фармацевтичних компаній. Зокрема, з нею пов'язували блокування реєстрації понад 850 лікарських препаратів. Крім того, її звинувачували в порушенні антикорупційного законодавства України.
Оприлюднення відповідного рішення Кабміну очікується найближчим часом.
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