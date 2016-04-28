45% українців - за припинення економічних зв’язків з "ДНР" і "ЛНР" - опитування

Про це йдеться у переданих агентству УНІАН результатах опитування, проведеного Центром Разумкова.

Згідно з опитуванням, відносна більшість населення України підтримує припинення будь-яких економічних зв’язків між Україною і територіями «ДНР» і «ЛНР» (включаючи соціальні виплати, постачання енергоресурсів, закупівлю вугілля тощо) до повного встановлення Україною контролю над цими територіями (45,9%) та позбавлення громадянства громадян України, які підтримали російську агресію проти України, анексію Криму, сепаратистські рухи на сході і півдні (45,5%).

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Не підтримують ці ідеї близько третини опитаних (33,3% та 34% відповідно).

При цьому ці ідеї підтримують абсолютна більшість опитаних у центральному та західному регіонах України і не підтримують абсолютна чи відносна більшість у решті регіонів.

Дослідження проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 30 березня. Опитано 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.