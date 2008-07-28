Тимошенко: збитки від стихії становлять 3-4 млрд. грн.

За попередньою оцінкою, в Україні збитки від стихійного лиха в західних областях України становлять 3-4 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Весь обсяг збитків, який ми прогнозуємо, становитиме, за попередніми підрахунками, від 3 до 4 млрд. грн. Це величезний обсяг збитків, і без змін до бюджету неможливо буде такі гроші виділити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр повідомила, що в результаті сильних дощів і злив постраждали і газопроводи, які забезпечують газом населення і підприємства.

«Нам необхідно відновити всі греблі, які мають забезпечити нормальний рух води в Україні, нам потрібно також сюди включити компенсації людям за втрату будинків і майна», - уточнила вона.

Як повідомляв УНІАН, через сильні грозові дощі, що пройшли 23-26 липня, і погіршення погодних умов впродовж останніх діб станом на 28 липня на території Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської областей залишаються підтопленими 40 тис. 601 житловий будинок і 33 тис. 882 га сільськогосподарських угідь, пошкоджено 360 автомобільних і 561 пішохідний міст, розмито 680,61 км автомобільних доріг.

За останніми даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті стихійного лиха в західних областях України загинули 22 чоловік, із них 6 дітей.

БЮТ ініціює скликання у четвер позачергової сесії Верховної Ради для внесення змін і доповнень до держбюджету, які мають врегулювати виділення грошей на ліквідацію наслідків стихійного лиха.