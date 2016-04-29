Кабмін встановив виплати сім'ям загиблих в АТО волонтерів

«На сьогодні не вироблено порядку виплати сім'ям загиблих волонтерів грошової допомоги. І це питання не було врегульовано більше року», - повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи цю постанову.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв рішення підвищити приурочені до 8-9 травня виплати ветеранам війни до 400 грн зі 170 грн, а також виплати сім'ям загиблих воїнів до 500 грн з 465 грн.