Янукович розпочав боротьбу за пост президента?

Голова Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК вважає останні заяви Віктора ЯНУКОВИЧА вдалим піар-ходом у боротьбі за пост президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВО «Свобода» заявив вчора пізно ввечері у Житомирській обласні філармонії на зустрічі з житомирянами перед партконференцією обласного осередку об’єднання.

За його словами, більшість зроблених вчора у Донецьку В.ЯНУКОВИЧЕМ заяв спрямовані передусім на підвищення рейтингу прем’єра. «Віктор ЯНУКОВИЧ робить кроки, які у перспективі покажуть його як правильного прем’єра», - зауважив О.ТЯГНИБОК, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА про намір України розробляти газові родовища у Казахстані, Узбекистані і Росії.

О.ТЯГНИБОК висловив переконання, що прем’єр діє не за власним планом, а за розробленою його новими іміджмейкерами схемою. «Це усе ЯНУКОВИЧ не сам придумав, а йому це підказали його нові іміджмейкери», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Він вважає, що останнім часом Партія регіонів практично перестала робити помилки, які робила раніше, і які були, за словами О.ТЯГНИБОКА, неприпустимими у політиці. О.ТЯГНИБОК зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ вже говорить грамотніше і краще себе тримає на людях. «Якщо раніше “регіонали” користувалися послугами російських іміджмейкерів та політологів, які фактично не знали ситуації в Україні і здерли з них гроші, то тепер узяли політологів українських», - сказав О.ТЯГНИБОК.

Він також спрогнозував подальші дії прем’єр-міністра: «Зараз ЯНУКОВИЧ робитиме усе те, що мав робити Віктор ЮЩЕНКО півтора роки тому».

Коментуючи учорашню заяву прем’єра про необхідність посилення вертикалі виконавчої влади, лідер ВО «Свободи» зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ цим вже займається. За словами О.ТЯГНИБОКА, на відміну від м’якого і демократичного В.ЮЩЕНКА, В.ЯНУКОВИЧ «не пожаліє нікого і шию скручуватиме направо і наліво».

Він також заявив про можливість проведення в Україні дострокових президентських виборів. «Власне, на цій противазі між демократичним ЮЩЕНКОМ і рішучим ЯНУКОВИЧЕМ, коли народ потребує сильного президента, я не виключаю дострокових президентських виборів», - сказав О.ТЯГНИБОК.