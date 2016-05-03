У МВС розповіли, скільки триватиме посилений режим роботи поліції

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Шкіряк зазначив, що завдяки високопрофесійній та ефективній роботі правоохоронців 2 травня в Одесі все минуло спокійно.

"Але ніхто не розслабляється, рука завжди на пульсі. Попереду 8-9 травня. В ці дати не виключені чергові спроби провокацій з боку російських спецслужб та їхніх сателітів в Україні - деструктивних антидержавних політичних сил", - йдеться у повідомленні.

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За його словами, це стосується не тільки Одеси, а й інших регіонів України.

"Втім, українські правоохоронці повністю готові до таких викликів і негайно нададуть жорстку та адекватну реакцію на будь-які спроби дестабілізації ситуації в середині країни. Оперативні та контртерористичні заходи МВС та СБУ тривають. Нами буде зроблено все, щоб не допустити і упередити можливі провокації", - запевнив радник міністра внутрішніх справ.