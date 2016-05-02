У поліції підбили підсумки подій в Одесі у роковини трагедії: мінування, затримання і нардепи від "Опоблоку"

20:42, 02 травня 2016
Суспільство
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Правоохоронці повністю контролюють ситуацію в Одесі.

Між правоохоронцями та людьми, що намагаються пройти на Куликове поле, спалахують суперечки
Між правоохоронцями та людьми, що намагаються пройти на Куликове поле, спалахують суперечки /  © УНІАН
Люди кладуть квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле
Люди кладуть квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле /  © УНІАН
Правоохоронці оточили Куликове поле
Правоохоронці оточили Куликове поле /  © УНІАН
Співробітники правоохоронних органів біля місця покладання квітів на згадку про загиблих у Домі профсоюзів на Куликовому полі в Одесі 2 травня
Співробітники правоохоронних органів біля місця покладання квітів на згадку про загиблих у Домі профсоюзів на Куликовому полі в Одесі 2 травня /  © УНІАН
Люди складають квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле
Люди складають квіти прямо під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле /  © УНІАН
Біля кордону правоохоронців збираються люди
Біля кордону правоохоронців збираються люди /  © УНІАН
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля  /  © УНІАН
Люди складають квіти під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле
Люди складають квіти під ноги правоохоронцям, які не пропускають їх на Куликове поле /  © УНІАН
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля
Співробітники правоохоронних органів охороняють територію біля Куликового поля  /  © УНІАН

Їм вдалося не допустити провокацій і порушення громадського порядку в місті, заявила глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

"Зараз ситуація в Одесі спокійна. На забезпечення громадського порядку в місті працюють 3,5 тисяч правоохоронців, у тому числі три батальйони патрульної поліції і Нацгвардія", - йдеться у її повідомленні на Facebook.

При цьому Деканоїдзе запевнила, що всі заплановані сьогодні і в наступні дні заходи будуть проходити під пильною увагою поліції.

"Ми вкотре закликаємо громадян не порушувати закон. Як в Одесі, так і в інших містах - у поліції є достатньо сил і засобів, щоб не допустити порушення права українців на мирне життя", - повідомила глава Нацполіції.

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Далі вона привела хронологію подій в Одесі в річницю трагедії. Так, нагадує Деканоїдзе, вранці і протягом дня на лінію "102" надійшло кілька телефонних дзвінків про замінування Куликового поля. Поліцейські оточили місце проведення заходів та за допомогою вибухотехніків обстежили територію.

"Під час патрулювання міста поліція виявила пакет з трьома гранатами. Також у декількох громадян вилучили димову шашку, газовий балончик, георгіївські стрічки та листівки провокативного характеру", - зазначила вона.

Крім того, за її словами, для дачі пояснень у відділки поліції були запрошені більше десятка людей, п'ятеро з них - за антиукраїнські гасла при спробі прорватися на Куликове поле; четверо - затримали за бійку. Ще кілька агресивно налаштованих - у стані алкогольного сп'яніння.

Також глава Нацполіції згадала й прибуття в аеропорт "Одеса" представників "Опоблоку", які збиралися взяти участь у заходах на Куликовому полі.

Бойко і Новинський прибули до Одеси
Бойко і Новинський прибули до Одеси /  © dumskaya.net
''Опоблоківці'' прилетіли до Одеси в роковини трагедії
"Опоблоківці" прилетіли до Одеси в роковини трагедії /  © dumskaya.net
Проукраїнські активісти на випускають представників ''Опоблоку''
Проукраїнські активісти на випускають представників "Опоблоку" /  © dumskaya.net
Бойко і Новинського не випускають з аеропорту Одеси
Бойко і Новинського не випускають з аеропорту Одеси /  © dumskaya.net
Бойко і Новинський заблоковані в аеропорту
Бойко і Новинський заблоковані в аеропорту /  © dumskaya.net
''Опоблоківців'' просять повернутися назад
"Опоблоківців" просять повернутися назад /  © dumskaya.net
В одеському аеропорту напружена ситуація
В одеському аеропорту напружена ситуація /  © dumskaya.net
Активісти блокують Бойка і Новинського в аеропорту
Активісти блокують Бойка і Новинського в аеропорту /  © dumskaya.net
© dumskaya.net

"Народні депутати були заблоковані активістами в аеропорту. Після переговорів за участю заступника міністра МВС Сергія Ярового та керівника місцевої поліції Гіоргі Лорткіпанідзе загострення ситуації вдалося уникнути", - підсумувала Деканоїдзе.

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