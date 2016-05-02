У поліції підбили підсумки подій в Одесі у роковини трагедії: мінування, затримання і нардепи від "Опоблоку"

Їм вдалося не допустити провокацій і порушення громадського порядку в місті, заявила глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

"Зараз ситуація в Одесі спокійна. На забезпечення громадського порядку в місті працюють 3,5 тисяч правоохоронців, у тому числі три батальйони патрульної поліції і Нацгвардія", - йдеться у її повідомленні на Facebook.

При цьому Деканоїдзе запевнила, що всі заплановані сьогодні і в наступні дні заходи будуть проходити під пильною увагою поліції.

"Ми вкотре закликаємо громадян не порушувати закон. Як в Одесі, так і в інших містах - у поліції є достатньо сил і засобів, щоб не допустити порушення права українців на мирне життя", - повідомила глава Нацполіції.

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Далі вона привела хронологію подій в Одесі в річницю трагедії. Так, нагадує Деканоїдзе, вранці і протягом дня на лінію "102" надійшло кілька телефонних дзвінків про замінування Куликового поля. Поліцейські оточили місце проведення заходів та за допомогою вибухотехніків обстежили територію.

"Під час патрулювання міста поліція виявила пакет з трьома гранатами. Також у декількох громадян вилучили димову шашку, газовий балончик, георгіївські стрічки та листівки провокативного характеру", - зазначила вона.

Крім того, за її словами, для дачі пояснень у відділки поліції були запрошені більше десятка людей, п'ятеро з них - за антиукраїнські гасла при спробі прорватися на Куликове поле; четверо - затримали за бійку. Ще кілька агресивно налаштованих - у стані алкогольного сп'яніння.

Також глава Нацполіції згадала й прибуття в аеропорт "Одеса" представників "Опоблоку", які збиралися взяти участь у заходах на Куликовому полі.

"Народні депутати були заблоковані активістами в аеропорту. Після переговорів за участю заступника міністра МВС Сергія Ярового та керівника місцевої поліції Гіоргі Лорткіпанідзе загострення ситуації вдалося уникнути", - підсумувала Деканоїдзе.