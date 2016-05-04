Голова МЗС Угорщини: Україна має негайно отримати безвізовий режим

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода після зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки та країн «Східного партнерства» у Празі.

"Україна має отримати безвізовий режим з ЄС негайно. І коли я кажу "негайно" – я саме це і маю на увазі. Я не маю на увазі в інституційному плані, а я маю на увазі те, що кажу – негайно", - зауважив Сіярто.

За його словами, Україна і Грузія виконали усі вимоги, "і тому безвізовий режим має бути їм наданий якнайшвидше".

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС стосовно скасування віз для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.