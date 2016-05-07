Новим послом США в Україні стане жінка - ЗМІ

Наступним послом США в Україні буде головний заступник помічника держсекретаря в Бюро з європейських і азіатських справ Марі Йованович.

Про це з посиланням на джерела в зовнішньополітичному відомстві пише газета "День".

Видання зазначає, що раніше вона також займала посаду помічника держсекретаря США і відповідала за двосторонні відносини з країнами Скандинавії, Балтії та Центральної Європи.

До того ж Йованович з 2005 до 2008 року була послом у Киргизстані, а з 2008 до 2011 року – Вірменії, а також працювала в американських посольствах в Москві, Лондоні, Оттаві та Могадішо.

За даними джерел видання, однією з причин, що саме Йованович стане послом США в Україні, є те, що вона вже обіймала посаду заступника голови місії в Україні.

"Тому їй не доведеться витрачати багато часу, щоб розібратися в ситуації на місці. Цьому сприятиме і те, що вона вільно говорить російською мовою", – додало джерело.

Нагадаємо, в 2016 році закінчується трирічний термін перебування Джеффрі Пайетта на посаді посла США в Україні. За даними грецьких ЗМІ, Пайетт цього року буде переведений до Греції.