Посла США Пайєтта переведуть з України до Греції - ЗМІ

Як повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на грецьке видання Kathimerini, наступним послом США в Греції буде "умілий і жорсткий дипломат".

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"Це Джеффрі Пайєтт, який зараз є послом США в Україні. Він став широко відомим завдяки тому, що розмова, яку він вів з заступником Держсекретая у європейських справах Вікторією Нуланд про Росію і Україну в січні 2014 року, була перехоплена і викладена в інтернеті", – йдеться в повідомленні грецького видання.

"Вашингтон вже направив відповідні документи в уряд Греції і чекає згоди від офіційних Афін", – додає видання.

Зазначимо, Джеффрі Пайєтт є кар'єрним дипломатом і має тісні стосунки з Вікторією Нуланд, яка довгий час була відповідальна за зовнішню політику США в Східному Середземномор'ї.

Джеффрі Пайєтт стане послом США в Греції в рамках планової ротації. У цьому році закінчується трирічний термін його перебування на посаді посла США в Україні.