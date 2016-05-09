В центрі Одеси поліція знайшла пляшки з "коктейлями Молотова"

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Під час патрулювання міста, співробітниками спеціального батальйону патрульної поліції особливого призначення «Шторм» ГУНП в Одеській області на схилах біля Думської площі було виявлено 7 пляшок з вибухонебезпечною речовиною", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що сім пляшок, попередньо з вмістом «коктейля Молотова» було знайдено біля Думської площі, частина з яких знаходилася в сумці, ще декілька на землі.

"На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Перевіряється поблизу прилегла територія", - повідомили в поліції.