В центрі Одеси поліція знайшла пляшки з "коктейлями Молотова"
В центрі Одеси правоохоронці знайшли сім пляшок, в яких, за попередніми даними, містилися "коктейлі Молотова".
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Під час патрулювання міста, співробітниками спеціального батальйону патрульної поліції особливого призначення «Шторм» ГУНП в Одеській області на схилах біля Думської площі було виявлено 7 пляшок з вибухонебезпечною речовиною", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що сім пляшок, попередньо з вмістом «коктейля Молотова» було знайдено біля Думської площі, частина з яких знаходилася в сумці, ще декілька на землі.
"На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Перевіряється поблизу прилегла територія", - повідомили в поліції.