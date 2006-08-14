Янукович відчув у Криму солодке життя

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив створити робочу групу для вивчення і покращення ситуації у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Треба створити робочу групу. Я даю таке доручення», - сказав він. При цьому прем’єр висловив переконання у необхідності на короткий термін призначити головою групи одного з віце-прем’єрів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що ця територія має багато проблем, таких як відведення земель та облаштування кримських татар, перебування Чорноморського флоту Російської Федерації та ряд економічних проблем. «Якщо подивитись на економіку і на міста кримські – вони всі занедбані», - сказав прем’єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, звичайно, багато чого робилось для розвитку Криму, але тепер потрібно усі ці заходи систематизувати.

Прем’єр також ще раз згадав свою поїздку до Ялти 11 серпня, під час якої, за його словами, він переконався у тому, що місцева влада не працює так, як треба. «Я відчув там солодке життя», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.