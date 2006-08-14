Янукович розставлятиме крапки над ”і” в стосунках з Росією

Сьогодні прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе нараду з питань відносин з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«По всіх питаннях, які стосуються Росії, я проведу сьогодні нараду о 15.00», - сказав прем’єр.

Він наголосив, що ця нарада проводитиметься напередодні його візиту до Сочі для переговорів з керівництвом Російської Федерації та участі у самміті ЄврАзЕС.

Прем’єр також назвав головним питанням, яке він планує вирішити під час зустрічі з керівництвом Росії, підготовку першого засідання Міждержавної комісії Ющенко-Путін.

Як повідомляв УНІАН, Міждержавну комісію Ющенко-Путін було створено 8 травня 2005 року, проте жодного засідання комісії досі не відбулося.