Робочий візит Порошенка до Великої Британії перенесено

Рішення прийнято у зв’язку з ситуацією, що склалася довкола обрання нового Генерального прокурора та не схваленням парламентом законів, необхідних для продовження співпраці з Міжнародним Валютним Фондом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Зараз це ті реформи, які потрібні країні. Це той випадок, коли внутрішня політика вносить корективи до міжнародної діяльності. Я продовжу консультації з депутатами», - прокоментував Порошенко рішення перенесення візиту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не підтримала в першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань” під реєстраційним номером 4469.

Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбувалося двічі, але жодного разу не набрало необхідних 226 голосів.

При першому голосуванні було 224 голоси - “за” із 327, а при другому голосуванні - 221 із 328.

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Даним законопроектом передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

Як відомо, в чинному законі “Про прокуратуру” на посаду генпрокурора може бути претендувати людина з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше 10 років.

Як відомо, ведуться розмови про можливість призначення на посаду генпрокурора лідера фракції «Блок Петра Порошенка» Юрія Луценка, проте його кандидатура не відповідає низці вимог до кандидата на цю посаду, які передбачені чинним законом про прокуратуру.

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Під час голосування неодноразово депутати заявляли про порушення регламенту Верховної Ради, зокрема, вказували на те, що доопрацьований законопроект був лише сьогодні зареєстрований перед голосуванням і не пройшов розгляд профільного комітету.

Не підтримували даний законопроект фракції: Радикальна партії, «Батьківщина», «Самопоміч» та «Опозиційний блок».

Голова ВР Андрій Парубій навіть пропонував розглядати даний законопроект за особливою процедурою, тобто ухвалювати одночасно в цілому, незважаючи на те, що є заперечення низки депутатів з приводу того , щоб законопроект приймався сьогодні в першому читанні і в цілому як закон.