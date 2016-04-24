Порошенко: На найближчому пленарному тижні Україна має отримати генпрокурора

Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«Це є надзвичайно важливий етап побудови нової системи влади, і я маю тверде переконання, що на першому пленарному тижні Верховної Ради (10-13 травня - УНІАН) ми повинні мати генерального прокурора», - заявив Порошенко.

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«Це наше зобов’язання не тільки перед українським народом, але це і реалізація позиції по фінансових організаціях, по інших речах для того, щоб ми отримали фінансування наших партнерів», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня Верховна Рада 289 голосами дала згоду на звільнення Віктора Шокіна президентом з посади генерального прокурора.

3 квітня Порошенко підписав указ про звільнення Шокіна.

21 квітня голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко заявив, що президент розглядає щонайменше 4 кандидатури на посаду генерального прокурора.