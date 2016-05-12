В.о. генпрокурора Севрук вважає, що потенційний очільник ГПУ повинен мати юридичну освіту

Про це в інтерв’ю "Громадському" сказав виконуючий обов’язки генерального прокурора Юрій Севрук.

«Генеральний прокурор - це головний процесуаліст в країні, він має процесуальні повноваження, тому він безумовно повинен мати юридичну освіту. Це не та фігура, яка може бути політиком. В першу чергу він повинен бути юристом», - сказав Севрук.

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«З приводу кандидатури генерального прокурора президент мені нічого не казав. Тому те. Що це Юрій Віталійович Луценко - це домисли з різних сторін. На даний час ця кандидатура не озвучувалась», - сказав Севрук.

На запитання про готовність працювати з Луценком, Севрук відповів: «Якщо пан Юрій (Луценко - УНІАН) буде працювати на закон і на державу, безумовно готовий. Якщо ВР прийме таке рішення, президент внесе кандидатуру і Верховна Рада підтримає».

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При цьому, Севрук сказав, що йому посаду генпрокурора не пропонували.

Нагадаємо, у вівторок Рада провалила зміну вимог до кандидата на посаду генпрокурора, які дозволяють призначати генеральним прокурором особу без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі.